Pallone d'Oro, altri 5 candidati: dentro Mandzukic e Mbappé

France Football ha appena reso noti altri cinque candidati. Presente l'attaccante del Liverpool Sadio Mané, il Campione del Mondo Kyllian Mbappé e il portiere dei blues Hugo Lloris. Lo juventino Mario Mandzukic e il brasiliano Marcelo, campione d'Europa con il Real Madrid, chiudono la lista.

Please welcome five more nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!

🇫🇷 Hugo Lloris

🇭🇷 Mario Mandzukic ▶ @MarioMandzukic9

🇸🇳 Sadio Mané

🇧🇷 Marcelo ▶ @MarceloM12

🇫🇷 Kylian Mbappé ▶ @KMbappe

20/30 #ballondor pic.twitter.com/2ZfcHFEfDF

— #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018