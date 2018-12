Pallone d'Oro, giallo Modric. Un giornalista votante non esiste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È giallo attorno al Pallone d'Oro assegnato a Luka Modric. Fra i votanti compare Abdou Bolna, in rappresentanza delle Isole Comore e accreditato come giornalista della testata albaladcomores.com, in realtà non esiste. Ad affermarlo un fotografo che ha lavorato per la testata e che inoltre afferma come la stessa abbia chiuso i battenti sei anni fa. Il presidente dell'Unione stampa sportiva dell'Isola dell'Oceano Indiano ha dichiarato: "Non esiste nessun Adboud Boina nella nostra associazione. Come se non bastasse da Trinidad e Tobago insorge Lasana Liburd, giornalista che accusa L'Equipe di aver manomesso il suo voto: "Ho votato in ordine Messi, Modric, Ronaldo, Salah e Griezmann". La classifica invece riporta come il voto del trinidadense sia stato: Griezmann, Salah, Ronaldo, Modric, Messi.