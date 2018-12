Kylian Mbappé, senza grosse sorprese, è il vincitore del 'Trofeo Kopa', il Pallone d'Oro per il miglior giovane Under 21 della stagione. Nella top10 presenti, fra gli altri, Patrick Cutrone, Gigio Donnarumma e Justin Kluivert.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ

— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018