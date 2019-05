Pallotta attacca le radio romane: "Tre in bancarotta, ne mancano sei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Duro attacco di James Pallotta alle radio romane. Intervenuto al summit annuale 'Sports Decision Make', il numero uno del club giallorosso ha fatto il punto sullo stadio. E poi s'è soffermato sugli investimenti nei media.

Tre radio in bancarotta, ne rimangono sei - Pallotta s'è così espresso sui motivi che l'hanno spinto a mettere in piedi una radio ufficiale: "Ci sono nove stazioni radio a Roma che parlano solo di calcio e sparerebbero m***a tutto il giorno. Per questo mi sono stancato, ho comprato una stazione radio e ora tre di queste nove sono in bancarotta, ne rimangono 6".