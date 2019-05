Pallotta chiama a raccolta i tifosi. Che sono stanchi di questa Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta chiamò a raccolta i tifosi della Roma: " Se vogliono lo stadio si facciano sentire ". I tifosi della Roma risposero a James Pallotta: " Vattene ". Tra qualche tempo, potremo raccontare questa giornata, che segna la frattura, netta, tra la proprietà giallorossa e il suo popolo.

I tempi della semifinale Champions sono lontanissimi. Una stagione iniziata con le cessioni di Alisson, Strootman e Nainggolan è proseguita con l'esonero di Di Francesco e più in generale il fallimento conclamato dell'esperienza Monchi. Sullo sfondo, la questione stadio.

"Lo stadio si fa": quanta acqua sotto i ponti è passata da quella celebre frase di Virginia Raggi. Non torniamo sullo scandalo che ha coinvolto il Comune di Roma a guida M5S, ma da potenziale svolta nella storia giallorossa lo stadio è diventato argomento snervante per i tifosi. Che per ora si accontenterebbero di vedere la propria squadra vincere, anche all'Olimpico. A tre giornate dalla fine del campionato, invece, la Roma vede la Champions lontana 3 punti.

Una distanza colmabile, ma evidentemente grande abbastanza da creare un solco tra Pallotta e i suoi. Acuito dalla vicenda Antonio Conte. La vicenda ricorda quella dello stadio: un grande obiettivo che si tramuta in un sostanziale autogol. L'interesse per il ct, nei piani della società, avrebbe dovuto certificare l'intenzione di rialzare l'asticella, dopo una stagione in cui l'interesse a far quadrare i conti ha prevalso su tutto il resto. Il secco "no" opposto da Conte alle avances romaniste, e i motivi di questo rifiuto ("Voglio vincere subito") mettono in chiaro come i piani di alto respiro siano al momento finiti nella soffitta di uno stadio che sembra sempre più un miraggio. E i tifosi sembrano stanchi, per usare un eufemismo.