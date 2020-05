Pallotta contro il governatore del Massachusetts: “Hai mandato in bancarotta la metà di Boston”

Pallotta senza freni sui social. Non è un periodo facile per il presidente della Roma che prima ha visto bloccare sul più bello la trattativa con Friedkin e che ancora oggi è alle prese con l’iter per lo stadio. Questa volta a far infuriare il numero uno giallorosso è stato Charlie Baker, governatore del Massachusetts che lunedì ha pubblicato sul suo profilo Twitter le linee guida per far ripartire lo stato americano e continuare a combattere il coronavirus.

“Hai già mandato in bancarotta la metà di Boston. Che ignoranza”, tuona Pallotta in risposta al tweet del Governatore. Nel piano stilato da Baker, lunedì sono ripartiti i cantieri e la produzione nelle fabbriche, mentre dal 25 maggio riapriranno anche parrucchieri, autolavaggi e tolettature per animali. L’indignazione di Pallotta è tuttavia simile a quella dalle parti di Dan Friedkin, in Texas, dove nei giorni scorsi si sono registrate proteste a causa del lockdown e per la lenta riapertura dell’economia, sotto la gestione del governatore Greg Abbott.