James Pallotta e l'iter per il nuovo stadio. Ne ha parlato il presidente della Roma durante il summit annuale tenuto negli USA 'Sports Decision Maker': "A che punto siamo? Nessuno sa quanto hanno impiegato per costruire il Colosseo - ha detto -, ma credo che ci siamo vicini".

Pallotta ha poi voluto elogiare il reparto digital della Roma, definendolo il migliore nell'ambito sportivo: "I ricavi degli sponsor sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale all’engagement che il club ha saputo raggiungere sul web. Ritengo il reparto digital della Roma il migliore nell’ambito sportivo".