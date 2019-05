Pallotta e l'attacco a Monchi. Per Olsen, Pastore e Nzonzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attacco di Pallotta. Una lunga lettera per individuare un unico grande colpevole: Monchi. E per difendere tutti gli altri. Il presidente della Roma ha individuato nel dirigente spagnolo il responsabile di una stagione disastrosa. Ha ammesso che le principali colpe sono state sue, perché è stato lui a dare carta bianca all'ex direttore sportivo. E ha individuato nell'ultima campagna acquisti i motivi di un'annata chiusa al sesto posto: non per le cessioni, ma per gli acquisti. Senza fare nomi, perché sono calciatori ancora in rosa, Pallotta ha accusato Monchi di aver acquistato giocatori non funzionali al progetto e non adatti all'ex allenatore Eusebio Di Francesco. Ma di chi si tratta?

Scelta sbagliata è stata quella del portiere. Robin Olsen sarebbe dovuto essere sostituto all'altezza di Alisson, miglior portiere della Serie A 2017/18 e finalista di Champions, con il Liverpool. Invece ha concluso la stagione in panchina, alle spalle di Antonio Mirante, dopo una lunga serie di errori.

Un altro errore è stato quello di reinvestire i soldi di Radja Nainggolan su Javier Pastore, trequartista che mal s'è adattato al 4-3-3 di Di Francesco. Non è sbarcato nella Capitale nel momento migliore della sua carriera, non è quasi mai riuscito a fare la differenza e - a conti fatti - s'è rivelato lontano parente del calciatore decisivo di Palermo.

Bocciature totali e parziali. Di quest'ultimo sottoinsieme fa parte anche Steven Nzonzi, centrocampista arrivato dal Siviglia dopo rassicurazioni ben precise date a Daniele De Rossi: "Daniele - ha detto Pallotta nella sua lettera - era turbato per il fatto che qualcuno fosse stato acquistato per giocare nella sua posizione, ma ciò è dipeso dal fatto che il giorno precedente gli era stato detto da Monchi che non avremmo preso nessuno che potenzialmente avrebbe giocato davanti a lui nello stesso ruolo. Pertanto gli è stata detta una bugia e il giorno seguente la sua reazione emotiva è stata quella che è stata. Il giorno dopo ancora è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa.

Monchi bocciato su tutti i fronti, insomma. Per gli acquisti che hanno determinato l'ultima estate giallorossa e non hanno funzionato: adesso Pallotta è intenzionato a voltare pagina. Anche se non è ancora chiaro da chi.