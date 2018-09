Pallotta furioso per il pari della Roma: Di Francesco sotto osservazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero oggi in edicola racconta che James Pallotta sta iniziando a perdere la pazienza per il rendimento della Roma. Il proprietario americano del club capitolino è furioso per il rendimento del gruppo. Eusebio Di Francesco è sotto stretta osservazione da parte della proprietà: se i risultati dovessero seguire il trend delle ultime tre partite, Pallotta sarebbe costretto a intervenire in prima persona prendendo di petto la questione allenatore.