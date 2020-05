Pallotta non si tira indietro: "Non ci sono sempre stato a supporto della Roma?"

Giovedì sera la Roma ha pubblicato la trimestrale al 30 marzo 2020, che ha mostrato un indebitamento finanziario netto consolidato adjusted di 278,5 milioni di euro, in crescita di 57,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. Questo dato era atteso a Trigoria, come riportato da La Gazzetta dello Sport, e le soluzioni sono due: cedere alcuni giocatori e abbassare il monte ingaggi di circa il 20-25%. Sarà, inoltre, fondamentale anche entrare nella prossima Champions League.

Le parole di Pallotta. James Pallotta non vuole tirarsi indietro e il numero uno giallorosso dovrà farsi carico di ciò che non è stato ancora versato dell'aumento di capitale per un totale di 150 milioni di euro. La Rosea riporta delle dichiarazioni del presidente: "Non ci sono sempre stato a supporto della Roma?".