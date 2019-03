© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dell'emittente Real Vision il presidente della Roma James Pallotta ha parlato dei temi di attualità del club giallorosso: "Lo stadio? Spero di averlo in tre anni. Inizieremo la costruzione entro al fine dell'anno, poi ci vorranno 28 mesi per l'apertura. Sarà un impianto da 54mila posto, con 270mila mq dedicati all'intrattenimento. Sono arrivato a Roma come uno dei tre investitori passivi perché credevo che avremmo potuto far diventare la squadra un marchio globale nonostante ritenessi il calcio il peggiore degli sport. Prima non mi piaceva, non lo capivo. Poi velocemente è diventato il mio preferito alla pari del basket. Quando abbiamo acquistato il club c'erano gravi difficoltà finanziarie. I precedenti proprietari sul campo avevano fatto un buon lavoro ma con grandi quantità di debiti. Per questo abbiamo avuto molto da fare fin da subito, combattendo con le banche per i primi due anni e in piena crisi finanziaria".