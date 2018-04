Pallotta: "Roma indimenticabile, riportato sulla terra il Barcellona"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Roma James Pallotta ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo contro il Barcellona: "E' incredibile come siamo stati in grado di dominarli. Non ho mai visto la Roma giocare con questa padronanza per 95'. Eravamo stati sfortunati all'andata, ma questa è una Roma indimenticabile".

Qual è il prossimo step?

"La cosa più bella è Di Francesco e la sua capacità di saper cambiare. Spero che il modo in cui abbiamo giocato stasera sia ripetibile a partire dal derby. Abbiamo sette gare e devono essere giocate come quella di stasera. Per restare competitivi abbiamo bisogno di costruire lo stadio".

Dove può arrivare la Roma?

"Perchè non sognare di arrivare in finale? Abbiamo dimostrato che battendo il Barcellona possiamo giocarcela con chiunque. Abbiamo riportato sulla terra una squadra che era definita la migliore al mondo, perchè non fare lo stesso nelle prossime tre gare di Champions?".