Pallotta: "Spero che Friedkin impari dai miei errori. Voglio che la Roma abbia successo"

L'ormai ex presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport riguardo il passaggio di proprietà. Ecco le parole riportate dal quotidiano:

Sul luogo del closing

"Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia...".

Sullo Stadio

"Se abbiamo utilizzato un’altra società invece che direttamente la Roma, se le due entità erano separate, è stato solo per problemi legali e finanziari. Non c’era una strategia. Dei ricavi avrebbe comunque beneficiato il club".

Sulla notizia secondo cui non avrebbe detto ai dirigenti della Roma di non aver contatti con Friedkin prima del closing

"Alcuni dei miei manager hanno parlato a Friedkin giusto pochi giorni fa. Ho offerto all’acquirente sin dallo scorso autunno la mia totale disponibilità a collaborare. Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli. Ho sempre pensato al bene della società. Voglio che la Roma abbia successo in futuro. Chiunque sia il proprietario".