© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a fare discutere la decisione da parte della Roma di salutare Daniele De Rossi senza proporre il rinnovo di contratto al capitano giallorosso e James Pallotta, presidente romanista ha fatto sapere la sua, come di consueto, senza usare mezzi termini: "Se vogliono gettare m... su di me bene, ma io non torno indietro". Il numero uno del club avrebbe offerto al calciatore un contratto a vita da dirigente, rifiutato dal numero 16 che, come dichiarato in conferenza stampa, si sente ancora un giocatore. A riportarlo è Il Messaggero.