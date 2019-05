© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron giallorosso James Pallotta (qui la versione integrale) ha spiegato anche i motivi che hanno reso difficile il rapporto con De Rossi: "Era turbato per il fatto che qualcuno fosse stato acquistato per giocare nella sua posizione, ma ciò è dipeso dal fatto che il giorno precedente gli era stato detto da Monchi che non avremmo preso nessuno che potenzialmente avrebbe giocato davanti a lui nello stesso ruolo. Pertanto gli è stata detta una bugia e il giorno seguente la sua reazione emotiva è stata quella che è stata. Il giorno dopo ancora è tornato sui suoi passi e ha detto: "Mi dispiace per il mio sfogo"".