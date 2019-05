© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni, dopo quelle emerse nella giornata di oggi , del presidente della Roma, James Pallotta, in merito al nuovo stadio del club giallorosso: "Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento”.