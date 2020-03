Pallotta verso l'addio - Da Karsdorp a Iturbe, la flop11 degli ultimi nove anni

L'era James Pallotta è praticamente arrivata alla fine, perché la Roma nelle prossime ore dovrebbe cambiare mano e passare a Dan Friedkin, manager statunitense che sta incontrando ora, a New York, l'attuale proprietario giallorosso. In nove anni non sono arrivati trofei e il presidente ha portato non solo grandi campioni nella Capitale.

DA KARSDORP A ITURBE - Nell'era Zeman c'era stato anche Sergio Goycoechea, ma Maarten Stekelenburg, portiere della nazionale olandese vicecampione del mondo, doveva essere la sicurezza tra i pali. Difesa a quattro con lo sfortunato Karsdorp, sempre infortunato, e dall'altra parte il brasiliano Dodò, passato poi anche da Inter e Sampdoria. Il parametro zero Marcano - che però portò una plusvalenza - e il belga Vermaelen in mezzo alla difesa. Tachsidis spesso spediva in panchina Daniele De Rossi, almeno inizialmente. Nei quattro trequartisti trovano spazio Ibarbo e Gerson, ma soprattutto Pastore (24,5 milioni) e Iturbe, 32: il paraguagio è stato la pietra dello scandalo e dell'addio di Conte alla Juventus. Davanti il più pagato: Patrik Schick, 42 milioni per soffiarlo, ancora, alla Juventus.

Roma (4-1-4-1)

Stekelenburg; Karsdorp, Marcano, Vermaelen, Dodò; Tachsidis; Ibarbo, Pastore, Gerson, Iturbe; Schick.