Pallotta verso l'addio - Da Salah a Alisson, la top11 degli ultimi nove anni

L'era James Pallotta è praticamente arrivata alla fine, perché la Roma nelle prossime ore dovrebbe cambiare mano e passare a Dan Friedkin, manager statunitense che sta incontrando ora, a New York, l'attuale proprietario giallorosso. In nove anni non sono arrivati trofei, ma il presidente ha portato molti campioni nella Capitale.

DA ALISSON A SALAH - Nel 4-3-2-1, il modulo ad albero di Natale tanto caro ad Ancelotti, in porta non può non esserci Alisson Becker, portiere poi venduto per 70 milioni al Liverpool. Nella difesa c'è chiaramente Alessandro Florenzi, ritornato dopo il riscatto operato dal Crotone, oltre a Benatia, Manolas e Marquinhos, tutti e tre poi venduti a peso d'oro. In cabina di regia c'è Miralem Pjanic, affiancato da Leandro Paredes e Radja Nainggolan. Dietro Dzeko, invece, ci sono due Salah e Zaniolo.

Roma (4-3-2-1)

Alisson; Florenzi, Benatia, Manolas, Marquinhos; Pjanic, Paredes, Nainggolan; Salah, Zaniolo; Dzeko.