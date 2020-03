Pallotta verso l'addio - I sei tecnici della sua Roma, da Zeman a Fonseca

vedi letture

Una finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, un percorso stupendo fino alla semifinale contro il Liverpool. Sono i due estremi della carriera di James Pallotta alla Roma, da quando è diventato presidente nel 2012 - prima faceva parte della cordata DiBenedetto - fino al giorno del giudizio, visto che oggi a Manhattan è in corso un incontro per chiudere la cessione.

ZDENEK ZEMAN - È stato il grande fascino, presentarsi con un allenatore amatissimo a Roma e che aveva vinto la Serie B con il Pescara degli Immobile, dei Verratti e degli Insigne. È durato lo spazio di un battito d'ali, tra l'approdo di Goycoechea in porta fino all'andata (vinta) di semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Tanti gol, sia segnati ma soprattutto subiti, sull'onda lunga di Luis Enrique della scorsa stagione. Parte dello spogliatoio, di certo, non gli era a favore, in particolare Osvaldo e De Rossi.

AURELIO ANDREAZZOLI - Ventisette punti in quindici partite, una media discreta ma che non aiuta a migliorare granché la posizione in classifica, perché la Roma arriva sesta ed è fuori dalle competizioni europee. Vince per 2-3 la sfida contro l'Inter, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma verrà ricordato più per il derby della finale, perso 1-0 per gol di Lulic.

RUDI GARCIA - Inizia bene, anzi, benissimo. Dieci vittorie consecutive e l'impressione che la Roma possa giocarsela fino in fondo con la Juventus per lo Scudetto. Poi però i bianconeri mettono la freccia e non smettono più di vincere, arrivando poi ai famosi 102 punti di Conte. Lui arriva secondo e alle semifinali di Coppa Italia. Nel 2014-2015 fa quindici punti in meno, sempre secondo in classifica ma ben distante dalla Juve ancora una volta Campione d'Italia. Alla terza stagione viene esonerato - esattamente a metà campionato - per la troppa sincerità sul divario con i bianconeri. Inizia così la nuova era Spalletti. Fuori, però, dalla Coppa Italia con lo Spezia.

LUCIANO SPALLETTI - Terzo posto in campionato con 80 punti: tredici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, sembrava la strada perfetta per cercare di dare la caccia a Napoli e Juventus. Tanto che l'anno successivo sono addirittura 87, dietro però la Juventus di Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri, quello dello Scudetto perso in hotel. Esplode però il caso Francesco Totti, del "buongiorno buonasera" e ne sancisce praticamente l'addio dopo una stagione e mezza ottima.

EUSEBIO DI FRANCESCO - Il punto più alto da una parte, quello più basso dall'altro. Perché se è vero che la semifinale di Champions League è stato l'apogeo per la gestione Pallotta, il tecnico è sempre stato messo in discussione, sin dall'inizio, anche dai suoi stessi giocatori come Dzeko. Arriva anche Monchi che rivoluziona la squadra e non sempre in bene, senza dare una stabilità tecnica al progetto. Finisce così in un bagno di sangue, con l'allenatore - che aveva firmato un triennale - mandato via dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio, peggior sconfitta nel derby.

CLAUDIO RANIERI - Arrivato per mettere a posto le cose, ci prova con il suo savoir faire. Alla fine chiude il campionato in sesta posizione e dovrebbe iniziare dai preliminari di Europa League, aiutato poi dal Milan. In una fase davvero complicata traghetta la barca verso un lido (quasi) sicuro, anche perché appena prima del suo interregno c'è l'addio con Monchi.

PAULO FONSECA - L'esperienza di James Pallotta a Roma è già praticamente finita prima di questa stagione, basti pensare che il presidente non è mai stato nella Capitale negli ultimi due anni. Il portoghese è attualmente quinto in classifica, tra alti e bassi, oltre a continuare il suo cammino in Europa League. Sarà, però, ricordato come l'ultimo tecnico dell'era Pallotta nel calcio italiano.