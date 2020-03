Pallotta verso l'addio - L'ultima volta a Roma ha visto segnare Manolas contro il Barça

L'apogeo dell'esperienza di James Pallotta a Roma, almeno sportivamente, è senza dubbio stata la notte del dieciaprile del 2018. Quasi due anni fa, quando i giallorossi riuscirono a ribaltare il 4-1 del Barça di Valverde e avere l'accesso alla semifinale - poi persa in maniera rocambolesca - contro il Liverpool. Era la notte del gol di Edin Dzeko, del raddoppio di De Rossi e della zuccata finale di Manolas. Da lì in poi Pallotta non ha più fatto ritorno, sebbene poi abbia incontrato persone in giro per l'Italia, spesso a Siena.

695 GIORNI - Ed è un chiaro dato per capire come non ci sia stato più affetto per una squadra che ha cullato nei suoi primi anni, è riuscito con aumenti di capitale a far crescere (non sempre) ma che poi ha spento la passione giorno dopo giorno, fino all'arenarsi del progetto di Tor di Valle per lo stadio. Forse la sassata più potente nella sua gestione da presidente. L'incontro a Manhattan è ancora in corso, ma da domani dovrebbe esserci un nuovo presidente nonché proprietario.