Palmeri: "Conte-Inter? Il suo passato bianconero una motivazione in più"

Tancredi Palmeri su MC Sport 'Live Show':

Conte dice no alla Roma...

"Non credo sia una sorpresa. Totti ha provato a forzare la situazione, a mettere un po' di pressione. La Roma non può soddisfare quello che lui vuole, sarebbe un ripiego. Conte è consapevole che prima o poi una sua prima scelta si sbloccherà. È una situazione analoga a quella del Napoli con Icardi. Gli azzurri subito gli hanno fatto un'offerta alta sapendo di non poter competere, per questioni di status e budget, con altre società".

Conte è stato un simbolo della Juventus, questo potrebbe incidere sulla sua eventuale scelta del progetto Inter?

"È un professionista. È stato un simbolo, è vero, ma considerato l'epilogo sarebbe un rafforzativo. Andare a sbattere in faccia alla Juventus un successo sarebbe ancora più bello per lui. La sfida contro i bianconeri raddoppierebbe la sua ambizione personale. È stato trattato male e sbeffeggiato dopo aver raggiunto la finale di Champions al primo anno di Allegri. Credo che almeno il 50% più 1 degli juventini cambierebbe Allegri con Conte".

I tifosi della Juventus ricordano che in Europa con Conte sono arrivate solo figuracce...

"Solo contro il Galatasaray. Penso che se si faccia questo paragone, vincerebbe Conte su Allegri. Galatasaray vale Ajax. Anzi, l'Ajax vale ancora di più. Ricordiamoci che Allegri ha la squadra dell'anno scorso più Ronaldo, Can e Cancelo".

Il futuro di Sarri?

"Sarri aveva una squadra da terzo posto e lì ci sta arrivando, inoltre in finale di Europa League ha fatto il massimo. Tanti nomi in giro non ce ne sono per sostituirlo. Sono sicuro che se il PSG dovesse prendere Conte, scatenerebbe l'effetto domino con il Chelsea che virerebbe sicuro su Tuchel e Sarri andrebbe verso Roma. Gasperini? Perchè andare via ora da Bergamo quando due anni fa già aveva rifiutato la Roma? Non ha senso".