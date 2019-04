Palmeri: "Conte sta aspettando. Juve e il 'no' di tre tecnici"

L'opinionista Tancredi Palmeri su MC Sport 'Live Show:

Su Allegri e il futuro allenatore della Juventus:

"Non faccio il mago, quello che so è che due mesi fa, a cavallo tra le due partite con l'Atletico, Allegri minacciò le dimissioni immediate. Il caso rientrò per intervento diretto di Agnelli, determinato ad andare avanti con lui. Come ogni capo che si rispetti doveva prevedere un piano B e aveva chiamato Zidane, Guardiola e Deschamps, che avevano tutti declinato. Guardiola è in sintonia totale con la società del City, non è mai stato messo in discussione. Qualora dovesse cambiare la situazione, potrebbe decidere di accettare un altro progetto".

Conte alla Juventus è possibile, come piano B per il post Allegri?

"C'è uno scoglio pesante e psicologico, perché non si è lasciato bene con Agnelli e non si prendeva bene con una parte importante della Juventus, ovvero Claudio Albanese, che è il braccio destro del presidente. Non ha avuto uno scontro con Marotta, ecco perché non mi sorprende che lo abbia cercato per l'Inter".

Le percentuali sul futuro di Conte?

"Le percentuali più alte la diamo ancora all'Inter e alla Roma, il 25%. Poi diamo il 15% a PSG e Bayern Monaco e il 10% a Juventus e Milan, su cui pesa il lato economico. La società giallorossa è quella che ha avuto un approccio diretto, manca solo il 'sì' di Conte che aspetta. Per gli altri club ci sono stati solo abboccamenti".