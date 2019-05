Palmeri: "Dzeko? Assurdo 13 milioni. Juve, tentativo per Pochettino"

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per il Live Show.

Conte ufficiale all'Inter:

"Dichiarazione di guerra da parte dell'Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così bellicoso. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra un'assurdità pagarlo 13 milioni vista l'età, il rendimento e il contratto in scadenza. Ora il nuovo tecnico dovrà parlare con Icardi, ma nessuno dei dirigenti vuole metterci la faccia. Alla fine Conte se ne uscirà facendo capire che non ci sarà posto per lui all'Inter".

Il mercato nerazzurro:

"Dzeko non può essere un sostituto di Icardi, mentre Conte da sempre vuole Lukaku. Il Manchester United vorrebbe però 80 milioni per il belga: l'Inter ha offerto 30 più Perisic. Il croato può restare? Solo perché non lo vuole nessuno. Chiesa? Se dovesse andare via, la Fiorentina si svaluterebbe. Se dovesse arrivare la nuova proprietà, secondo me gli chiederà di fare un altro anno insieme in viola per poi arrivare alla cessione dopo gli Europei".

Che risposta ti aspetti da Conte alla domanda su quanti sono gli Scudetti della Juventus?

"Secondo me risponderà che lui ne avrà vinti 3 da allenatore".

Sarri alla Juve? Quanto manca?

"La Juventus ha raggiunto l'accordo su Sarri, ora stanno lavorando con il Chelsea. Ma c'è un leggerissimo però: un tentativo ulteriore per Pochettino lo si sta facendo, sperando che il presidente del Tottenham possa regalare l'indennizzo di 20 milioni in virtù di un possibile gentlemen's agreement. Sarebbe un'eccezione al pari degli Spurs in finale di Champions. Su Guardiola ribadisco, zero feedback positivi".

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan?

"Forse c'è un leggero vantaggio di Inzaghi su Giampaolo, ma lo devi andare a prendere dalla Lazio ed è complicato. Ma bisognerà capire quale sarà il dirigente che dovrà scegliere il tecnico, questo è prioritario. Maldini ancora deve dare una risposta".