Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel Live Show di MC Sport ha parlato così: "La spina dorsale della Juventus invecchia sempre più ma ha mirabili ricambi ed è difficile pensare a qualcosa di diverso dagli ultimi anni per il futuro. L'unica potrebbe essere l'Inter se riuscisse a liberarsi dal fair play finanziario e se portasse a Milano Conte. In quel caso potrebbe lanciare la sfida alla Juventus".

Che pensi del momento del Milan?

"Il Milan gioca male da due mesi abbondanti. Però ha tenuto fino al derby, dopo ha avuto il morale sotto i tacchi. Contro l'Udinese ha preso gol in contropiede mentre era in vantaggio. Nel derby aveva tutto a favore ed è andata in difficoltà. Forse stavolta che è tutto contro il Milan la squadra reagirà. Ma il Milan non gira in nessuna maniera e a Torino non ci saranno né Donnarumma né Paquetà. I rossoneri hanno davvero tutto contro. Il Milan di oggi sembra l'Inter prima del derby. In questo momento non ci si può fidare del Milan. Da quando è tornato Biglia la squadra sembra ancora più in difficoltà".