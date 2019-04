Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel Live Show di MC Sport ha parlato così: "Prestazione sconcertante da parte del Milan. Ha portato a casa un punto senza sapere come con l'Udinese che non ha neanche dovuto imbastire la gara perfetta. Il problema del Milan è che è la terza partita di fila giocata in maniera sconcertante. In casa contro un'Udinese che quasi ha controllato la partita non si può portare a casa solo il pareggio".

Come valuti invece la situazione dell'Inter con un nuovo capitolo della vicenda Icardi?

"Sfido chiunque, tifosi dell'Inter o meno, a pensare che tutta questa situazione non sia una farsa. L'Inter si sta coprendo di ridicolo da sola ed è quasi strano che riesca a tenere botta in campionato. Ma che senso ha Spalletti che parla in quel modo della linea tenuta dall'Inter nei confronti di Icardi. Quando mai si è visto un dipendente comportarsi così nei confronti del proprio datore di lavoro. Marotta a Spalletti gli ha fatto una lavata di capo incredibile".

Guardando al futuro chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter?

"Su Mourinho c'è da dire che si sono chiuse tutte le opzioni al tecnico portoghese. Mourinho va all'Inter se lui vuole tornare ma per farlo deve tagliarsi l'ingaggio notevolmente. Se non fa questo non si va da nessuna parte e sino a ora non si è mai visto Mourinho rinunciare ai soldi".