Palmeri: "Ringraziamo Allegri. Giunti per Gattuso? Sbagliato"

L'opinionista Tancredi Palmeri su MC Sport 'Live Show': "Dobbiamo tutti ringraziare Allegri, che ha ammesso pubblicamente di aver commesso qualche errore in Champions. Oggettivamente nessuno se ne era accorto, forse è stato troppo severo con se stesso (ride, ndr). D'altronde ha solo perso contro l'Ajax in casa che vale 1/5 della Juventus di Ronaldo".

Il futuro di Gattuso si decide a Torino?

"Se dovesse perdere, lo lasciano a Torino. Non ho informazioni personali, ma leggo che la trasferta contro i granata potrebbe essere decisiva. Non so se Giunti possa essere la soluzione giusta, secondo me no. Ci sarebbe la scossa solo per una partita. Verrebbero slacciate le scarpe a Gattuso mentre sta cadendo. Il Milan non è mai stato brillante, ma almeno è diventata una squadra solida e compatta".

Sulla crisi del Milan:

"La condizione fisica? Quando viene tirata in ballo, senza un evidente motivo, mi sembra una scusa. La Lazio era in ginocchio contro la SPAL e il Chievo, poi si è ripresa contro i rossoneri: sembrava che giocasse a Formello non a San Siro. Altro che questione atletica, la differenza nel calcio la fa la testa e dal derby perso è cambiato tutto".

Il borsino della permanenza di Spalletti all'Inter?

"Neanche la società sa la risposta certa e questa è la cosa peggiore. Moratti prese Mourinho a maggio, ma decise di cambiare tecnico già a marzo, quando Mancini aveva prima dato e poi ritirato le sue dimissioni. Poi dopo due mesi di trattativa il portoghese firmò. Ci sono ottimi motivi per tenere Spalletti: uno economico e uno sportivo, con gli obiettivi che sono stati raggiunti. Motivi per cambiare? Ha combinato un casino con la questione Icardi, che l'Inter in qualche modo pagherà. E poi perché c'è Conte libero, chissà quando ricapiterà di avere un top player così a disposizione".