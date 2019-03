Palmeri: "San Siro diventi il Wembley d'Italia, vietato demolirlo"

Intervistato durante il "Live Show" di MC Sport, l'opinionista Tancredi Palmeri si è espresso così sul caso San Siro: "Non sappiamo ancora quale sarebbe l'alternativa a San Siro, non è stato presentato neanche un progetto al giorno d'oggi. Stiamo ancora parlando del niente, ma è anche vero che quando si incamminano le cose a Milano davvero camminano. A Milano le cose si fanno, in due anni e mezzo ho visto cambiare lo skyline della città. La politica è sempre politica, i tempi sono lunghi, ma a Milano le cose si fanno. Lo ripeto".

Sul nuovo stadio: "Non dobbiamo per forza essere stereotipici e copiare gli altri, mi piace il fatto che a San Siro giochino entrambe le squadre di Milano. È vero anche che se devi fare il passo lo fai completo, a questo punto Inter e Milan - come ha detto Agnelli - dovrebbero cercare di costruirsi uno stadio per uno. Così però passeremmo da uno a tre stadi".

Su cosa fare di San Siro: "San Siro è un patrimonio artistico e architettonico. Ha un significato culturale e non solo sportivo, tramandato di società in società. San Siro è bello, è lo stadio più riconoscibile al mondo. Non lo demolirei mai. Potremmo farlo diventare il Wembley d'Italia, lo stadio della Nazionale e della Coppa Italia. Me lo terrei stretto tutta la vita".