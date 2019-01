Nel Live Show di RMC Sport, Tancredi Palmeri, giornalista ed opinionista, ha parlato del momento complicato tra Sarri e il Chelsea: "Fino a quando tutto andava bene, non c’era problema. Ora, con i risultati venuti meno, sono arrivati i problemi. Venduto Fabregas, ha incolpato la società. E’ una posizione strana la sua, perché non fa più quadrato con la società. Difficilmente Allegri ha avuto risposte simili. Ha però ragione, perché gli hanno venduto e non hanno acquistato, e già in estate non gli hanno completato la rosa. Di sicuro è una crepa nel rapporto. Vincendo l’EL salverebbe la stagione. Manca una figura come Emenalo, che era tramite tra società e campo. Mancando a Sarri questa figura, un po’ soffre".