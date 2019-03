Palmeri: "Stasera non un'Italia B ma A2. Tridente congeniale a Mancini"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, ha parlato al Live Show di MC Sport nel corso del primo tempo di Italia-Liechtenstein: "Sette undicesimi cambiati rispetto alla Finlandia ma l'impianto di gioco è lo stesso. E' una formazione sperimentale ma non troppo perché abbiamo Romagnoli, Mancini e Spinazzola che dovrebbero essere il futuro della Nazionale. In porta poi c'è Sirigu che è un portiere di rendimento. In attacco il concetto di tre punte intercambiabili tra loro potrebbe essere più congeniale al gioco di Mancini. Non è un'Italia B ma un'Italia A2. Quagliarella sta avendo tutto quello che si merita. Non so se riuscirà a vincere la classifica cannonieri, se la giocherà più con Piatek che con Cristiano Ronaldo che sarà impiegato di più in Champions League. La carriera di Quagliarella ricorda quella di Di Natale per certi versi. L'Italia non è una squadra che fa tanti gol, è una squadra che tutto sommato ha rispetto per l'avversario".

Alla fine tra ECA e FIFA chi avrà la meglio?

"Qua c'entra soltanto da dove vengono i soldi, chi ne piglia di più e chi ne piglia di meno. La FIFA ha fatto tutto da sé. Non si sa da dove sia arrivata l'offerta di cui parlano ovvero 25 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni, ma è credibile che arrivino da un fondo saudita che si è avvicinato molto a Infantino".

Le qualificazione delle nazionali sono troppo aperte?

"E' il sale del calcio riuscire a dare una possibilità anche alle piccole nazioni".