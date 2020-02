Alberto Paloschi, oggi presentatosi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Cagliari, ha parlato così del passaggio dalla SPAL ai sardi: "Credo che questo sia il momento giusto, se il destino mi ha portato qui ora. Vengo da sei mesi in cui non ho giocato molto, ho dentro di me tanta voglia di riscatto. Passo da una squadra che lotta per retrocedere a una con ambizioni europee, ma si gioca comunque per lo stesso obiettivo: la vittoria. Serve continuità nel lavoro".

