© foto di Stefano Di Bella

Attraverso la propria pagina personale su Facebook il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori, ha fatto i complimenti a Fabio Liverani, tecnico dei salentini, per la vittoria della Panchina d'Argentino come miglior allenatore per la scorsa stagione di Serie B: "Complimenti per la panchina d’argento che rende merito al tuo grande lavoro, a quello del tuo staff ed ai grandi risultati raggiunti tutti insieme dal tuo arrivo!".