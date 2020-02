Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Marco Conterio

Nella conferenza stampa post-premiazione, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha così commentato la conquista della prestigiosa 'Panchina d'Oro' per i risultati ottenuti nella stagione 2018/19: "Un premio così prestigioso è frutto del lavoro di molti. Dietro a questa stagione dell'Atalanta, che arriva da anni precedenti, ci sono giocatori, presidente, società, città. Sono nella condizione di poter lavorare al meglio: Bergamo è un esempio bello, entusiasta, di come si segue il calcio, civile, entusiasta fuori e in casa. E' il risultato di una stagione e speriamo di poter continuare a lungo, la piazza non era abituata ed è il premio di tutti. Ci auguriamo, in futuro, di continuare. Il calcio ha bisogno di esempi come Bergamo, come i vivai, come l'appartenenza".

