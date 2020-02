Panchina d'Oro a Gasperini, Pippo Inzaghi: "Io ho votato per mio fratello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest'oggi, Gian Piero Gasperini ha vinto il premio Panchina d'Oro a Coverciano. L'allenatore dell'Atalanta ha battuto Sinisa Mihajlovic e Massimiliano Allegri e, per la prima volta nella sua carriera, s'è assicurato questo prezioso trofeo per la prima volta nella sua carriera. "Io - ha detto Filippo Inzaghi a margine della premiazione - ho votato per mio fratello. Ha fatto e sta facendo cose incredibili alla Lazio. Ha vinto anche la Coppa Italia contro Gasperini che ha vinto meritatamente il premio. Simone lo meriterebbe".

