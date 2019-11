Panchina d'Oro a Mihajlovic? Sinisa: "Se è per la malattia non mi serve"

Foto Bologna Fc

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha anche commentato la possibilità che in questa stagione gli venga assegnato il premio Panchina d'Oro a Coverciano: "Questo premio lo accetterei solo se è legato a quello che ho fatto in campo con il Bologna. Se me lo danno perché sono malato non mi serve, non lo voglio".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Mihajlovic