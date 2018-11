Panchina d'Oro, ora Allegri è il migliore di sempre. E la Juve è in fuga

Vola in testa alla classifica delle Panchine d'Oro conquistate, Massimiliano Allegri. Con quella assegnatagli ieri, l'allenatore della Juventus è a quota 4. Staccati così Fabio Capello e Antonio Conte, appaiati adesso a 3. A 2 ci sono invece Carlo Ancelotti, Cesare Prandelli, Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni. Una per Raymond Goethals, Luigi Simoni, Alberto Cavasin, Luigi Delneri, Luciano Spalletti, José Mourinho, Roberto Mancini, Francesco Guidolin e Maurizio Sarri. Non solo: con quella di ieri, la Juventus è alla sua ottava Panchina d'Oro. Staccato il Milan, ora a 5, Inter e Udinese sono sul terzo gradino del podio a quota 3, Fiorentina a 2.