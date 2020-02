Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiati a Coverciano sia il miglior allenatore dell'ultima Serie C che dell'ultima Serie B. Per la terza serie, premio consegnato nelle mani di Fabio Caserta della Juve Stabia. "Ci tengo a condividere il premio con lo staff e coi calciatori, veri protagonisti di un'annata straordinaria", ha detto.

Per la cadetteria, premio invece assegnato a Fabio Liverani che ha condotto il Lecce in Serie A: "Ho tantissimo da imparare, ho iniziato questo percorso da poco ma ricevere un premio da chi lavora da anni è un riconoscimento importante", ha detto il tecnico dei salentini. Liverani ha preso 22 voti e ha battuto Corini (11) e Venturato (8).

Clicca qui per la cerimonia per la Panchina d'Oro LIVE