© foto di Imago/Image Sport

Iachini ma non solo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per la panchina della Fiorentina ieri sono arrivate dagli Stati Uniti voci che volevano Commisso interessato anche a qualche opzione di livello internazionale. Ed in tal senso erano stati individuati anche i nomi di Laurent Blanc, Mauricio Pochettino, Unai Emery e Marcellino, tutti tecnici di prestigio che in questo momento sono liberi. Era stato anche ipotizzato un canale diretto di comunicazione tra Ribery e Blanc ma i tempi sono troppo stretti per impostare una trattativa seria con figure che vorrebbero precise garanzie anche sul potenziamento della squadra. La pista internazionale, ad ogni modo, resta valida per la prossima stagione.