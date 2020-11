Panchina in bilico alla Fiorentina? Iachini: "Le voci fanno parte del gioco. La squadra mi segue"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Parma, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato anche del suo futuro: "Fanno parte del gioco, dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro: Iachini o non Iachini, conta l'attaccamento alla maglia. Dobbiamo fare una buona partita non commettendo gli errori di Roma, dove dopo un'ottima partenza abbiamo mancato in quelle che sono le nostre caratteristiche, ovvero la compattezza e l'intensità. Ci abbiamo parlato e lavorato sopra, abbiamo pagato dazio per qualche situazione particolare".

Cosa vede nel suo futuro?

"La presidenza mi è sempre stata vicina, quando abbiamo ripreso dopo il lockdown le voci su di me c'erano: mi dispiace perché se ci fosse stato un clima così difficile su di me, non sarei rimasto oppure non si sarebbe giudicato in modo positivo il mio operato. Sono cresciuti tanti calciatori in questi mesi, tra i quali Castrovilli. Sono arrivato con la squadra quartultima e abbiamo concluso al 10° posto. Magari questo non è stato apprezzato a dovere: io continuo a lavorare coi miei ragazzi, che mi seguono".