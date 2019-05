Panchina Juve, dalla Catalogna: Zidane ct può liberare Deschamps

© foto di Imago/Image Sport

La separazione di Massimiliano Allegri e la Juventus apre scenari di mercato che si estendono a macchia d'olio in tutta Europa. Secondo quanto riportato da Sport ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena che coinvolgerebbe anche la panchina del Real Madrid, nonostante il fresco ritorno di Zinedine Zidane. Il quotidiano catalano riporta che Didier Deschamps è la prima scelta da parte della proprietà bianconera e in caso di fumata bianca si renderebbe libera la panchina della nazionale francese. E lì il sogno è Zizou, che potrebbe porre fine di già all'avventura al Real Madrid. Con José Mourinho alla finestra per i blancos.