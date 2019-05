Panchina Juve, domani il summit: Allegri chiederà due cessioni in attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di domani sarà una giornata decisiva in casa Juventus. Il confronto tra Agnelli e Allegri decreterà il futuro dell'allenatore livornese e delineerà - in caso di conferma dell'attuale allenatore - le strategie di mercato del club bianconero.

Via Dybala e Mandzukic - In questo senso, si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Allegri chiederà al numero uno del club bianconero di rivoluzionare l'attacco e di mettere sul mercato sia Paulo Dybala (ma le ipotesi di uno scambio con Icardi o con James Rodriguez non si scaldano) che Mario Mandzukic. Quest'ultimo solo poche settimane fa ha rinnovato il contratto col club bianconero.