Panchina Juve: dopo Sarri tocca a Pochettino, poi a Nedved e Paratici

L’ottimismo che filtra dopo il summit tra l’agente Fali Ramadani e i vertici societari del Chelsea riguarda direttamente la posizione di Maurizio Sarri. Non ancora del tutto la Juventus, per adesso. Sacrosanto che l’ex allenatore del Napoli sia balzato in cima alla lista delle preferenze dei bianconeri per il dopo Allegri, ma non c’è ancora scatto definitivo in avanti sull’operazione per escludere definitivamente tutte le altre piste ipotizzate finora. Ad oggi, insomma, i sogni restano sogni e la cronaca resta cronaca: tra rischio illusione e pura realtà.

Il sogno si chiama Pep Guardiola. E “fino alla fine” - motto che in casa Juve non è proprio banale – ai piani alti della Continassa proveranno a capire se sarà possibile trasformare sin subito il sogno in realtà, o se ci sarà ancora da aspettare del tempo prima di vedere il tecnico catalano alla guida dei bianconeri. Nulla di più al momento: non ci sono firme custodite e neanche annunci programmati - stando alle notizie verificate in nostro possesso -, bensì, ufficialmente e per vie traverse, solo smentite da tutte le componenti. La sostenibilità dell’operazione è stata studiata nei dettagli dagli uffici preposti del club (non c'è alcun riferimento alla tempistica, in tal senso), mentre l’allenatore avrebbe espresso gradimento (da tempo, tra l’altro) solo in prospettiva, dopo avere onorato il contratto che lo lega al Manchester City. Poi, è chiaro, la speranza dei tifosi sarà l'ultima a morire. Mentre la società ha sempre ribadito di avere le idee chiare sul nuovo ciclo.

La cronaca, dunque, non può che ritrarre la pura realtà che riconduce al nome di Maurizio Sarri, pronto al suo rientro in Italia tra oggi e domani. L’agente che cura la mediazione con Abramovich, intanto, avrebbe già incassato la disponibilità del club inglese a liberare il tecnico, a breve libero di sposare un nuovo progetto: Juve in pole, Milan e Roma sullo sfondo in attesa di sviluppi. La dirigenza bianconera nelle prossime ore dovrebbe muoversi ufficialmente, a divorzio Sarri-Chelsea ufficiale.

La sorpresa, a questo punto, va messa nel conto per la stessa logica in cui, finora, è stata descritta la corsa allargata per la panchina bianconera. Agnelli, mercoledì a Baku, stasera sarà a Madrid per assistere alla finale di Champions League in qualità di presidente dell’ECA. E lì avrà l’opportunità di vedere dal vivo il Tottenham di Pochettino, anche lui tra le prime scelte per il dopo Allegri e non ancora escluso del tutto. Anzi, il tecnico argentino (di origini piemontesi) rientrerebbe a doppia mandata nei discorsi allenatore extra Sarri: perché potrebbe prendere l’eredità di Allegri in bianconero o quella di Guardiola al City, tornando a risvegliare quel sogno che potrebbe svanire definitivamente nelle prossime novanta ore più eventuale recupero. Solo a giochi fatti, infine, Inzaghi scioglierà le riserve sul suo futuro.

In fondo, immaginandola come la prima partita della nuova stagione, le attese per il grande evento ci sono tutte: adesso per Nedved e Paratici è il momento di scendere in campo e diventare protagonisti assoluti scegliendo il primo allenatore del loro nuovo ciclo.