Panchina Juve, meno due alla resa dei conti. Tutto nelle mani di Agnelli

Ieri sera c'è stata la partita contro la Roma, ma nessuno sembra essersene accorto. In casa Juventus, in questi giorni, c'è tempo e spazio solo per discutere della futura guida tecnica. Tra #Allegriout e chi riconosce al tecnico livornese meriti che non possono essere oscurati dalla brutta eliminazione in Champions, il pubblico bianconero è diviso. Ed è in attesa, un'attesa che non durerà ancora molto.

Mercoledì il summit - Nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha svelato il giorno in cui incontrerà il presidente Andrea Agnelli: i due si vedranno mercoledì. Per confrontarsi e discutere, soprattutto per capire se ci sono ancora i margini per andare avanti insieme. Oppure se, dopo cinque stagioni e undici trofei (ma nessuno internazionale) è giunto il momento di dirsi addio.

I dubbi di Agnelli - Il presidente della Juventus non è convinto di andare avanti con Allegri. Anzi, avesse l'alternativa giusta la situazione sarebbe senza dubbio più chiara. Però i nomi che Agnelli riteneva quelli giusti o si sono già accasati (come Zidane) o sono molto difficili da prendere, quasi irraggiungibili (come Guardiola e Pochettino). Ed è per questo motivo che - assodato che con Antonio Conte non ci sono margini per ricucire dopo il divorzio turbolento del 2014 - la candidatura di Allegri per la prossima stagione è ancora in piedi: con quote inferiori al 50%, ma è ancora in piedi.

Le certezze di Nedved - C'è poi la posizione di Pavel Nedved, vice-presidente e molto più di un consigliere per il presidente Andrea Agnelli. Il dirigente ceco non ha dubbi sul fatto che un ciclo sia ormai agli sgoccioli e che ci sia bisogno di cambiare guida tecnica. Anche a costo di non prendere un top a livello internazionale. Per Nedved cambiare allenatore dopo cinque anni è una necessita e ripartire da Gasperini, Inzaghi o Mihajlovic non sarebbe un problema.