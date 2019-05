Panchina Juve, terzo atto: ecco perchè Allegri cozza con Nedved

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra Massimiliano Allegri e i vertici della Juventus servirà il terzo episodio di un film che non è ancora stato spoilerato. Perché dopo la cena intima – ma informale – con il presidente Andrea Agnelli, e l’incontro di ieri pomeriggio allargato a Pavel Nedved e Fabio Paratici, oggi si replicherà nuovamente nel set della Continassa, ancora tutti insieme appassionatamente.

I tifosi aspettano con ansia, gli umori si spaccano tra pro e contro la permanenza di un allenatore che – va ricordato – domenica festeggerà l’undicesimo titolo conquistato in cinque anni di gestione. Anche se la delusione europea di questa stagione rischia di pesare non poco sul suo bilancio in bianconero, tanto da metterne in discussione il futuro con un anno di anticipo rispetto al contratto che lo lega ufficialmente al club.

La necessità di giungere al terzo conclave per la fumata bianca può essere segnale di permanenza: la Juve potrebbe proporre il prolungamento del contratto di un anno ad Allegri e giusto un leggero aumento dell’ingaggio, niente super poteri nella gestione del mercato ma un’ampia condivisione come – d’altronde – è avvenuto nelle sessioni estive delle ultime due stagioni. Ma potrebbe anche essere segnale di scollatura ampia su diversi fronti, difficilmente risanabile senza un concreto passo indietro di una delle due parti: perché se per Nedved e Paratici la squadra è difficilmente migliorabile, per il tecnico sarebbe necessaria una mezza rivoluzione.

E qui, la gestione del mercato, torna a essere oggetto di discordia: con tanti giocatori in discussione, compresi quelli sui quali la società ha pianificato campagne di marketing (Dybala e la maglia numero dieci, per esempio) o che a seguito della stagione altalenante non porterebbero a plusvalenze significative (rischio reale per Douglas Costa e Mandzukic, giusto per citarne due) e che in questi anni sono stati indicati dal tecnico come intoccabili.

Insomma, per blindare quei giocatori che il tecnico riterrebbe fondamentali (come Pjanic) e avere risorse interessanti da reinvestire sul mercato, urge individuare profili da sacrificare con logica. Ed è proprio in questo senso che potrebbe cozzare l’idea della dirigenza con quella di Allegri. La notte porta consiglio, oggi il terzo atto.