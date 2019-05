© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri il favorito per la panchina della Juventus. A fare il punto della situazione è il quotidiano 'La Stampa', che fa il punto sugli ultimi movimenti da casa bianconera: sul nome di Guardiola continuano a piovere smentite su smentite, mentre Simone Inzaghi continua a non esprimersi e a non dare risposte certe a Claudio Lotito.

Sarri favorito - In questo momento, più semplice arrivare a Maurizio Sarri rispetto a Mauricio Pochettino: nel contratto che lega il manager argentino al Tottenham c'è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che rende tutt'altro che agevole la trattativa.