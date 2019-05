© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad Ivan Gazidis sta ridisegnando il Milan e non mancano i nomi a sorpresa, sia per il ruolo di direttore sportivo che per quello di allenatore. Secondo 'Sportmediaset', per la panchina della prossima stagione attenzione alla candidatura di Roberto De Zerbi: il tecnico del Sassuolo ha ben impressionato per il suo gioco offensivo ed è finito nel radar dei rossoneri.

Per il ds c'è Campos. Più difficile Tare - Due i nomi, invece, per il ruolo di direttore sportivo. Sondato Igli Tare, ma negli ultimi giorni il dirigente albanese ha perso posti a favore di Luis Campos del Lille.