Panchina Milan: qualcuno si chiama fuori. E Inzaghi scala posizioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il nuovo allenatore sarà scelto con cura: non importa l'età o la nazionalità, importa che sia adatto a ciò che vogliamo fare e costruire". Parole firmate Ivan Gazidis che nella sua prima intervista italiana ha dato alcune indicazioni sul prossimo tecnico rossonero.

Tante idee, poche certezze - Capire chi sarà il successore di Gattuso è questione complicata, ma intanto possiamo provare a togliere qualche nome: per esempio quello di Leonardo Jardim. L'arrivo del tecnico del Monaco era legato a quello eventuale di Luis Campos. Ma con le quotazioni del dirigente del Lille in calo, anche quelle del tecnico dei monegaschi diminuiscono drasticamente. E dopo che nei mesi scorsi era diventato candidato forte, anche le quotazioni di Eusebio Di Francesco sembrano in discesa. Mentre Arsene Wenger, che pure nelle settimane scorse era circolato per la sua vicinanza a Gazidis, non sembra essere idea così forte.

Scatto italiano - Gli ultimi rumors puntano forte su un profilo italiano: su tutti Simone Inzaghi, ma la Lazio del presidente Lotito gli ha da poco proposto il rinnovo. Va da sé che un'eventuale trattativa, anche in caso di rifiuto del prolungamento, non si annuncia affatto semplice. Ma come profilo piace. Così come piace Marco Giampaolo, il quale ha preso tempo con la Samp in attesa di capire cosa succederà sulle altre panchine italiane. Del Milan compresa. Chiusura con Roberto De Zerbi e Roberto Donadoni: il primo piace per stile di gioco e lavoro coi giovani. Il secondo sembra essere il profilo sponsorizzato da Maldini. Che comunque non è ancora certo di restare in rossonero anche la prossima stagione.