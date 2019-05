© foto di Insidefoto/Image Sport

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sulla proposta che l'ad del Milan Ivan Gazidis ha fatto a Paolo Maldini, ovvero quello di diventare il referente per il calciomercato rossonero al posto di Leonardo. Dovesse accettare, nel suo staff - si legge - potrebbero entrare ex compagni come Angelo Carbone e Billy Costacurta, ma sullo sfondo c'è anche la suggestione Ariedo Braida.

Allenatore Milan - Sul tecnico, il preferito di Paolo Maldini è Roberto Donadoni e dovesse passare la sua linea il nuovo tecnico rossonero sarebbe lui. Attenzione però alle candidature di Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, con quest'ultimo da tenere in considerazione nel caso in cui il mercato rossonero (e questa è un'altra possibilità) dovesse essere affidato a Igli Tare.