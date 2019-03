Panchina Real, il punto di Marca: da Zizou alla 'scommessa sicura' Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante e approfondita analisi da parte di Marca su quello che sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Il destino di Santiago Solari, si legge, è oramai segnato e il primo nome per la sua sostituzione sarebbe ancora Zinedine Zidane, sebbene le alternative non manchino.

Quello di Zizou è il nome che negli istanti successivi al ko con l'Ajax è venuto in mente al presidente Florentino Perez, anche se l'ipotesi è stata accantonata almeno per l'immediato visto che il Real, oramai senza più obiettivi da qui a giugno, non vuol mettere a libro paga un terzo allenatore (dopo Lopetegui e Solari). Ma a giugno la situazione potrebbe cambiare e il numero uno dei Blancos proverà a convincere Zidane a tornare sui suoi passi.

Il quotidiano analizza anche le altre opzioni, a partire da Massimiliano Allegri: il suo futuro alla Juventus è segnato, soprattutto se dovesse arrivare l'eliminazione dalla Champions per mano dell'Atletico Madrid. Il suo bagaglio tecnico e la sua gestione del gruppo piace al Real e il suo eventuale arrivo al Santiago Bernabeu viene definito come 'scommessa sicura'.

Quindi Jurgen Klopp, allenatore che piace per la sua filosofia ma sul quale esistono dubbi di natura caratteriale. Per Mauricio Pochettino fu fatto un tentativo già la scorsa estate e il suo sentimento 'anti-Barça' è un plus di non poco conto. Infine José Mourinho, tecnico che è sempre piaciuto a Perez e che sarebbe disposto a tornare nonostante un addio turbolento con buona parte dell'ambiente merengues.