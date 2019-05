Panchina Roma: dopo i no dei 2 preferiti restano 4 i candidati forti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nelle ultime settimane, annunciato e certificato l'addio di Claudio Ranieri, la Roma si è vista dire di no da due tecnici in cima alla lista dei desideri di James Pallotta: Antonio Conte e, nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini. E la ricerca continua...

Ancora qualche giorno di attesa - La sensazione diffusa fra gli addetti ai lavori è di attesa. Nel senso che per conoscere il futuro della panchina giallorossa servirà attendere ancora qualche giorno. Dall'elenco intanto dobbiamo cancellare anche il nome di Marcelo Bielsa, fresco di rinnovo col Leeds.

Quattro petali sulla rosa - Detto dei nomi oramai esclusi dalla corsa, al momento sembrano essere 4 i profili valutati, salvo colpi di scena. Detto che non sembrano trovare grande seguito le idee Benitez e Blanc, uno dei nomi che da settimane è accostato alla Roma è quello di Maurizio Sarri. Ma in questo caso servirà aspettare la decisione del Chelsea e quella, eventuale, della Juventus. In Italia piace molto Marco Giampaolo, nome che resterà caldo fino al momento della scelta. O almeno fino al confronto finale fra il tecnico e la Samp. Mentre Rino Gattuso, dopo la rescissione col Milan, sarebbe più facilmente raggiungibile. Ma radiomercato sussurra di una possibile esperienza all'estero, per Ringhio. Chiusura con Roberto De Zerbi: l'allenatore del Sassuolo piace per le idee di gioco, ma anche in questo caso ci sarebbe da battere la concorrenza del Milan, altra squadra interessata all'ex Benevento.