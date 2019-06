Panchina Roma, sempre più Fonseca: fissato summit in Portogallo

© foto di Federico Gaetano

Paulo Fonseca molto vicino alla panchina della Roma. E' in programma - scrive il free press 'Leggo' - un viaggio in Portogallo di una delegazione giallorossa per incontrare da vicino il manager lusitano e chiudere l'accordo nel giro di 48 ore: per l'attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk è pronto un contratto di durata triennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione.